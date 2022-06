„Nejrizikovější skupinou jsou jezdci ve věku 35 a 44 let, u kterých jsou ve statistikách od roku 2011 do 2021 nejčastěji zaznamenána vážná či dokonce smrtelná zranění. Na pomyslné druhé příčce nehodovosti je věková skupina 25–34 let,“ upozorňuje dopravní expert a šéf Platformy Vize 0 Roman Budský.

I když počty dopravních nehod s účastí motocyklistů každoročně klesají, stále se jich každoročně na tuzemských stane více než tři tisíce. Jen v loňském roce to bylo konkrétně 3 129 nehod, což je o 3,3 procenta méně než v roce 2020. Bohužel nižší počet nehod neznamená i nižší počet při nich usmrcených. V roce 2021 zemřelo na českých silnicích 78 motorkářů, což je oproti roku 2020 nárůst o 21 vyhaslých životů. Celkově pak ze 470 zemřelých motoristů byl každý šestý motorkář.

Za nepříznivou bilancí může i epidemie koronaviru a s ní spojená omezení včetně cestování. „Tatínkové“ tak při snaze hledat si rozptýlení či si jen splnit dětský sen začali pořizovat právě motocykly. V Česku je totiž registrováno na 1,3 milionu motocyklů a počet stále roste. Jen pro srovnání – sousední Slovensko eviduje cirka 200 tisíc motocyklů. „Tato generace často hledá nové formy zábavy. Pořízení motocyklu je pro ni víc než dostupné,“ vysvětluje Budský.

„Oprášené“ řidičské oprávnění a téměř žádná zkušenost se silnějšími jednostopými vozidly jsou do jisté míry tím největším předpokladem pro havárii. Motocykly jsou totiž v ovládání nekompromisní – zaváhání jezdce takřka neodpouští, hlavně pak v zatáčkách. Právě v nich umírá podle dopravních statistik nejvíce motorkářů.

Při takových nehodách zemřelo na našich silnicích od začátku loňského roku do konce letošního dubna již 42 motocyklistů a 90 jich bylo těžce zraněno. „V žádném případě proto nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte jejich konec a nemáte přehled o tom, co se v nich děje,“ radí vedoucí BESIPu Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Za řídítka silnějších motocyklů by pak v žádném případě neměli sedat lidé bez dostatečné fyzické kondice. Přeci váha silných „mašin“ čítá i přes 300 kilogramů. „Pokud je na tom motocyklista dobře fyzicky a pohybově, motorku zvládne velmi dobře. Zbývá mu mentální kapacita na vyhodnocení situace v silničním provozu, a to včetně té krizové. Pokud má ale problém s rovnováhou, je v tenzi a soustředí se především na ovládání stroje, pak stěží stihne sledovat a vyhodnocovat dění kolem sebe,“ připomíná vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti a místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný. Zároveň nabádá, aby začínající motorkáři i hned nesedali za řídítka nejsilnějších strojů.

Hra jako nauka

Snížit co nejvíce počet nehod včetně těch s tragickými následky má lepší výchova motorkářů. Ti mají možnost přiučit osvojit své dovednosti v rámci projektu Učme se přežít. Ten pořádá Tým silniční bezpečnosti spolu s Autoklubem ČR na polygonech po celé zemi. Seznam a přehled kurzů je k dispozici na webu projektu včetně obsazenosti.

Rizika v silničním provozu odhaluje nejen budoucím řidičům motorek nová interaktivní aplikace Hazard Pereception. K dispozici je ve dvou verzích, vždy však zdarma a veřejně přístupná. Na portálu E-testy je umístěna odlehčenější verze pro začínající motorkáře, naopak obsáhlejší verzi určená nejen odborníkům je umístěna na webu projektu Učme se přežít. „Je to vlastně hra. Aplikací projede zájemce za virtuálními řídítky motorky a odhaluje riziková místa a nebezpečné chování ostatních účastníků silničního provozu,“ popisuje Budský.

„Hráč“ sleduje jízdu a ve chvíli, kdy má za to, že je situace riziková, klikne do obrazu. Video se zastaví na pět vteřin a účastník má čas na označení konkrétního nebezpečí. Po ukončení dané jízdy je možné si trasu projet znovu, tentokrát bez interakce. Program vyznačí rizika a přidá hodnocení, včetně zdůvodnění.