Případem poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení se zabývají tachovští policisté. "V jednom domě v Moravské ulici po provedené rekonstrukci topení a následném napouštění vody do topného okruhu totiž 53letý muž omylem připojil vodu z vodovodního řadu do trubky sloužící k přívodu plynu k plynovému kotli," popsala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Muž si svého omylu hned nevšiml a když začal vodu napouštět, vnikla do plynového potrubí. Následovala nucená odstávka a odpojení plynovodního řádu přibližně v sedmi tachovských ulicích. "Při tom byla dle pracovníka společnosti, která v okresním městě spravuje plynové potrubí, přerušena dodávka plynu 94 odběratelům. Přívod plynu do domácností byl opětovně spuštěn poté, co byla voda z plynovodu odčerpána," doplnila mluvčí.

Vzniklá škoda byla pracovníkem společnosti odhadnuta na 35 tisíc korun, přesná výše bude podle policie určena až na základě odborného vyjádření.