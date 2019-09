„Šel jsem si udělat kafe a kouknu z balkonu a tam mrtvej chlap. Všude okolo policajti. Ani jsem to kafe nedopil a šel jsem pryč,“ řekl muž bydlící ve stejné ulici, kde k neštěstí došlo. Krátce na to byla ulice plná policejních aut, na místo dorazila i záchranka. Muži ale záchranáři již pomoci nemohli. „Zasahovali jsme u člověka po pádu z výšky, utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník s tím, že nemůže vzhledem k zahájenému vyšetřování uvést ani věk, ani pohlaví mrtvého člověka. Podle informací Deníku se ale mělo jednat o muže.

Tomu, že se může jednat o nejhrůznější zločin, nasvědčuje také to, že si jej převzali krajští kriminalisté. Ti kromě jiného vyšetřují právě vraždy. Pokud by čin policisté kvalifikovali jako vraždu, byl by to první letošní případ na Děčínsku, ani loni podle serveru mapakriminality.cz nebyl nikdo v okrese Děčín zavražděn. „Řešíme násilný trestný čin, podezřelého jsme již zadrželi. V současné chvíli vyslýcháme svědky. Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování zatím není možné specifikovat právní kvalifikaci tohoto činu,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová s tím, že byla nařízena soudní pitva.

Nešťastná náhoda, nebo úmysl?

Podle informací Deníku byl zadržen nezletilý chlapec, mrtvý by pak měl být údajně jeho otcem. Tuto informaci ale nikdo oficiálně potvrdit nechtěl. Policisté na místě pracovali dlouhé hodiny, prakticky celý čtvrtek. Ještě po poledni technici sbírali stopy na balkoně, na kterém mělo k neštěstí dojít. Kromě jiného zjišťují, zda šlo o nešťastnou náhodou nebo u úmyslný trestný čin.

Pokud by se jednalo úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti, hrozí pachateli pět až deset let. V případě vraždy základní sazba začíná na dvanácti a končí na osmnácti letech. Na usmrcení z nedbalosti pak trestní zákoník pamatuje až třemi lety vězení.