Úsek na 34. kilometru poblíž zúžení do jednoho pruhu ve směru od Olomouce na Vyškov byl neprůjezdný několik hodin.

Nehoda se tu odehrála po osmé hodině ráno a kolony se pomalu rozjely až před půl dvanáctou.

"Při kolizi se lehce zranil jeden z účastníků," informoval Libor Hejtman z krajského policejního ředitelství.

Řidiči mířící od Olomouce museli sjíždět už na exitu na Hněvotín, pak pokračovali na Nedvězí a Bystročice, přes okresní cesty, které nejsou vůbec vhodné pro těžká vozidla včetně kamionů.

"Zpět na D46 mohli šoféři najet na 33. kilometru u exitu Olšany u Prostějova,“ doplnil Libor Hejtman.

Před místem nehody se na 270 kilometru dálnice D35 od Ostravy na Brno vytvořila kolona dlouhá více než sedm kilometrů.

Na místě události zasahovaly tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů.

„Asistovaly zdravotníkům záchranné služby a prováděly na všech vozidlech nutná bezpečnostní a protipožární opatření. Uniklé provozní kapaliny jednotky zasypaly sorbentem,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

Kvůli modernizaci sjezdu na Olšany u Prostějova bude provoz dálnice D46 zúžen do jednoho pruhu hned za Olomoucí až do konce srpna. Totéž platí i ve směru do Olomouce ve dvoukilometrovém úseku u Olšan u Prostějova, kde je doprava převedena do protisměru.