Na dálnici D6 narazilo auto do vojenské kolony. Čtyři vojáci jsou zranění

/FOTOGALERIE/ Čtyři vojáci skončili v nemocnici poté, co ve středu ráno na dálnici D6 vjelo auto do kolony vojenských vozidel a do jednoho narazilo.

Řidička v osobním voze se na D6 zařadila do kolony vojenských vozidel. Do jednoho následně nabourala. | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová