„Šedesátiletý řidič při jízdě z Kralické ulice směrem na dálniční nájezd nepřizpůsobil rychlost jízdy možnostem stroje a povaze převáženého nákladu a sinice. V důsledku toho došlo k převrácení auta na pravý bok a k vysypání nákladu železného šrotu na cyklostezku a chodník vedoucí kolem komunikace,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek s tím, že při havárii utrpěl řidič zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice.

Vysoká rychlost, špatně upevněný náklad

Nehoda neušla pozornosti celé řady Prostějovanů. Ve facebookové diskusi se účastníci shodovali na tom, že roli při nehodě musela sehrát vysoká rychlost náklaďáku a také možná špatně upevněný náklad.

„Jezdím tudy domů z práce a už několikrát jsem tam viděl, jak se jim ty zadní levá kola dostaly do vzduchu. Když by jezdili pomaleji, nepřevrátili by se a hlavně by nebyla vytrhaná dlažba, co je kolem každého kruháče,“ okomentoval na sociální síti bouračku například Martin Kašík.

Škoda 80 tisíc

Výše způsobené hmotné škody na vozidle byla předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun.

Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.

Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení.