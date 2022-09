„Na místo vyjelo pět týmů – dva lékařské a tři zdravotnické, a to ze základen Havířov, Karviná a Ostrava. První posádka byla u zraněných za čtyři minuty od přijetí výzvy k zásahu. Všichni byli v době zásahu při vědomí a mimo přímého ohrožení života. Utrpěli převážně lehká nebo středně těžká poranění, převážně v oblasti končetin. Dva pacienti byli zraněni těžce. Po provedeném třídění a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče bylo devět zraněných transportováno do nemocnice v Havířově, čtyři pak do Fakultní nemocnice v Ostravě. Jeden zraněný byl ošetřen na místě události, jeho přeprava do zdravotnického zařízení nebyla nutná,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Na dálnici zemřely dvě děti i s otcem. K tragédii zřejmě přispěla stará svodidla

Mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová uvedla, že v jejich péči je sedm lidí, z toho tři děti. „Čtyři k nám přivezly sanitky. Tři dorazili po vlastní ose,“ řekla. Humpl uvedl, že takové situace se u hromadných neštěstí stávají. „Může se stát, že někdo zraněného naloží do auta a odveze do nemocnice, aniž čekají na záchranáře,“ vysvětlil. Mluvčí havířovské nemocnice Irma Kaňová potvrdila, že v jejich zařízení bylo celkem devět zraněných. „Sedm jsme už propustili do domácího léčení. V nemocnici zůstali dva,“ uvedla.

K nehodě došlo v ulici Dělnická na ploše pro kolotoče a další atrakce, hned vedle hlavního areálu, kde se konal kulturní program akce. Jednalo se o atrakci Rotating Tower, což je extrémní verze řetízkového kolotoče vysoká okolo čtyřiceti metrů. „K pádu kolotoče nedošlo, ale účastníci atrakce se měli vlivem roztočení kolotoče v jeho dolní části zranit o zábradlí a o věci umístěné na zemi u atrakce,“ řekli policisté během vyšetřování.

Atrakce Rotating Tower v akci:

Zdroj: se svolením Kamila Kačerovského

Podle svědků události se konstrukce se sedačkami těsně před nehodou točila a najednou začala rychle klesat. „Kolotoč se zvedal a když byl v půlce, spadl ten vějíř sesedačkami dolů a zároveň se pořád točil. Sedačky ale byly vně ochranné zábradlí, a protože se to stále točilo, sedačky srazily kasu k zemi,“ řekl redaktorovi Deníku dvanáctiletý Jan, očitý svědek nehody.

VIDEO: Dítě spadlo do vody ze šesti metrů. Už bylo bezvládné, popsal zachránce

Slavnosti byly po nehodě zrušeny a další program se nekonal. V době události zrovna dohrávala kapela Desmod, nevystoupily pak kapely Kabát, Slza, Wanastowi Vjecy či Lucie Bílá. K nehodě se vyjádřil i primátor Havířova Josef Bělica. „Atrakce je řízená počítačem, bezpečnostní zařízení ji má v případě nehody v šesti metrech nad zemí zastavit. To se ale nestalo, sedačky s lidmi rotovaly i po pádu,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica.

Policie hledá svědky

Policie zjistila, že s atrakcí měly být problémy už v pátek. Hledají proto svědky a kamerové záznamy. „Bude se zjišťovat, jak k celému případu došlo, kdo je majitelem a provozovatelem, zda měl a má povolení k činnosti, kdo byl v době nešťastné události právě na místě a obsluhoval kolotoč, dále se bude prověřovat technický stav atrakce a celková instalace. To vše je nadále v prošetřování a prověřování,“ doplnil mluvčí policie René Černohorský.

Dvoudenní Havířovské slavnosti organizuje město a každoročně akci s několikamilionovým rozpočtem navštíví desetitisíce lidí. Součástí programu jsou koncerty populárních českých i slovenských kapel a program pro děti. Konají se v září, protože v tomto měsíci byl v minulosti pořádán oblíbený den horníků.