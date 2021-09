Podle Českých drah by mohl být provoz obnoven kolem 12. hodiny.

Osobní vlaky linky S12 Nymburk - Poříčany jsou nahrazeny autobusem. Dálkové vlaky mezi Kolínem a Prahou a zpět jsou vedeny odklonem přes Nymburk. Cestující by měli počítat se zpožděním okolo 30 minut.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.