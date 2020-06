Na křižovatce se silnicí I/16 se srazila tři vozidla. Pět lidí je zraněno, jedna žena těžce. Hasiči pomáhali s vyproštěním osob z havarovaných vozidel. Informaci potvrdila jako první mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Povolán byl i záchranářský vrtulník.

Operační důstojník k události vyslal profesionální jednotky hasičů ze stanic ve Slaném a Kladně spolu s dobrovolnou jednotkou obce Zlonice, která je předurčena na zásahy u dopravních nehod.

K rozsahu zranění sdělila mluvčí středočeských záchranářů, Petra Effenbergerová, následující: "Jedna žena utrpěla při nehodě vážná poranění a letecky byla transportována do vinohradské nemocnice. Jedna nezletilá osoba utrpěla středně těžká poranění a převezena byla sanitou do pražského Motola. Dále byly zraněny dvě dospělé osoby a jedno dítě. Všichni tři utrpěli lehká poranění a po ošetření byli sanitami rozvezeni také do nemocnic," potvrdila mluvčí záchranky.

Obchvat Slaného byl v místě nehody déle než hodinu zcela uzavřený.