Krátce po 10. hodině došlo v sobotu 14. prosince na silnici III. třídy na Písecku ke smrtelné dopravní nehodě.

Na Písecku zemřela řidička po nárazu do stromu. | Foto: PČR Písek

Řidička (70) jela sama ve vozidle značky Opel ve směru do Čimelic na Královu Lhotu. Na rovném úseku silnice, při vjíždění do levotočivé zatáčky, nezvládla řízení a vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila do stromu. "Utrpěla vážná zranění a i přes veškerou péči zdravotnické záchranné služby krátce po nehodě zemřela. Na místě přistál rovněž vrtulník LZS. V době nehody byla silnice pokryta rozbředlou sněhovou pokrývkou. Na tragické následky této nehody měla pravděpodobně vliv také skutečnost, že řidička nebyla při jízdě připoutána bezpečnostními pásy," řekla tisková mluvčí policie Štěpánka Schwarzová.