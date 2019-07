Policisté na dálnici D11 poblíž exitu 84 u Sedlic naháněli minulý týden černého kozla. Na místo se vydali poté, co hned několik řidičů nahlásilo, že se v jízdním pruhu vedoucím na Prahu nekontrolovaně pohybuje zvíře, které ohrožuje bezpečnost a plynulost silniční dopravy.

Na policejní auto zaútočil přímo na dálnici kozel. | Foto: Policie ČR

Podle volajících se mělo jednat o černou ovci, kozu nebo kozla. Na místo proto hned vyrazilo několik policejních hlídek a pracovníci Správy silnic a údržby dálnic s cílem zajistit bezpečnost provozu a zvíře co nejdříve odchytit. Policisté zvíře brzy našli a vozidlem mu zatarasili cestu. To však kozla nejprve nezastavilo. Rozběhl se proti služebnímu vozidlu a svými rohy narazil do pravých předních dveří policejního auta.