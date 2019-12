Více uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Na jihu Čech o víkendu zemřeli celkem tři lidé. Dvě ženy podlehly zraněním při nedělní nehodě na Strakonicku. Na Písecku na silnici na Královu Lhotu zemřela v sobotu po nárazu auta do stromu sedmdesátiletá řidička.

„V neděli 15. prosince došlo po 20. hodině na rovném úseku silnice číslo I/4 nedaleko obce Kbelnice na Strakonicku k tragické dopravní nehodě. Ve směru od Kbelnice jel řidič (73) ze Strakonicka ve vozidle značky Chevrolet Spark směrem na Strakonice. Na pravé krajnici vozovky stálo vozidlo odtahové služby značky Mercedes, které nakládalo nepojízdné nákladní auto zn. Renault. Z dosud nezjištěných příčin došlo k nárazu přední části osobního vozidla do levé přední části odtahového vozu. V blízkosti odtahového vozu se v době srážky pohybovala žena (66), která byla nárazem odmrštěna do silničního příkopu. Na místě zemřela. Řidič a jeho dvě spolujezdkyně utrpěli zranění a byli převezeni k lékařskému ošetření do strakonické a českobudějovické nemocnice. Spolujezdkyně z osobního vozidla značky Chevrolet (72 let), která seděla na předním sedadle, zemřela v nemocnici na následky zranění. Je tak 70. obětí smrtelných dopravních nehod v tomto roce,“ řekla mluvčí.

Svědectví poskytl i řidič vozidla odtahové služby Milan Mrázek. „Nakládal jsem auto a při nakládání, když jsem stál, auto do nás vlétlo v plné rychlosti. Asi nás řidič vůbec neviděl. Snažil jsem se paní pomoct, ale už bylo pozdě.“

Při nehodě vznikla škoda ve výši 300 000 korun. Přesné příčiny a průběh nehody zjišťují nadále strakoničtí kriminalisté a dopravní policisté.