Po večerním střetu dvou osobních aut u obce Citonice bylo sedm zraněných. Policie silnici v místě nehody uzavřela.

Při nehodě u Citonic se zranilo sedm lidí. | Foto: hasiči

Ve středu večer po 18. hodině došlo k vážné dopravní nehodě u obce Citonice. „Krátce po půl sedmé jsme přijali oznámení o střetu dvou dopravních vozidel, který si vyžádal více zraněných osob. Okolnosti nehody nadále policie zjišťuje,“ uvedl mluvčí policie Jihomoravského kraje Pavel Šváb.

Museli zasahovat i hasiči. „Na místě je šest hasičských zásahových vozidel, vyprostili jsme dvě osoby, aktuálně počítáme sedm zraněných,“ doplnili na svém Twitteru hasiči z Jihomoravského kraje. Dodali, že dva lidé jsou zranění těžce.

Mluvčí záchranářů Michaela Bothová sdělila pro ČTK, že byli převezeni do fakultní nemocnice v Brně. „U dalších pěti zraněných můžeme hovořit o lehce až středně těžkých zraněních, z toho jsou tři zraněné děti. Všechny jsme převezli do nemocnice do Znojma,“ doplnila.

Silnice byla uzavřená a policie odkláněla dopravu, objízdná trasa vedla přes obce Žerůtky a Milíčovice.