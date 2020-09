Až o zaparkovaná auta na čerpací stanici se zastavil jiný vůz u Popovic na Brněnsku. Při sobotní večerní srážce se zranili čtyři lidé, všichni skončili se zraněními v brněnských nemocnicích. Ve stejný den večer se také převrátilo auto na střechu v brněnské Gajdošově ulici, tříčlenná posádka vyvázla se zraněními.

Nehoda na čerpací stanici se stala okolo sedmé hodiny večer u čtyřproudé komunikace spojující Mikulov s Brnem. „Třiatřicetiletý řidič vjel do areálu, kde narazil do stojanu se zbožím a následně do výdejního stojanu a dvou aut. Při vyšetřování nehody přiznal, že byl hodně unavený a pravděpodobně usnul," uvedl v pondělí policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Při dechové zkoušce nenadýchal, negativní byl i test na drogy. Škoda na autech i zařízení se pohybuje okolo tří set tisíc korun.

Záchranáři na místě ošetřili čtyři lidi z auta, které narazilo do ostatních. Všechny rozvezli k další péči do brněnských nemocnic. „Na traumacentrum bohunické fakultní nemocnice jsme po ošetření se středně těžkými zraněními převezli mladého řidiče a ženu středního věku. Další ženu jsme s lehkými zraněními břicha předali do péče na chirurgii Úrazové nemocnice. Ošetřili jsme i chlapce předškolního věku, který sice vyvázl bez zranění, ale k došetření jsme ho převezli na chirurgii Dětské nemocnice,“ sdělila v neděli mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková.

Hasiči na místě provedli protipožární opatření. „Uniklé provozní kapaliny jsme zasypali sorbentem," doplnil mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Při další večerní nehodě převrátil před desátou večer mladý řidič na střechu auto v Gajdošově ulici v brněnských Židenicích. Jednalo se o dopravní nehodu dvou aut. Všichni tři lidé z převráceného vozu vyvázli s lehkými zraněními. „Mladý řidič si lehce poranil krční páteř, skončil na chirurgii Úrazové nemocnice. Mladou spolujezdkyni jsme po ošetření převezli s lehkými zraněními hrudníku a břicha na chirurgii Vojenské nemocnice. Třetí lehce zraněnou byla mladá žena, která skončila na chirurgii Úrazové nemocnice,“ přiblížila Kropáčková.

Hasiči místo zajistili proti požáru. Uniklé provozní kapaliny zajistili pomocí sorbentu.