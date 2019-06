Tragédie se odehrála poblíž odbočky za autobazarem na hlavním tahu z Hradce na Tábor.

Jak sdělila policejní mluvčí Lenka Krausová, dodávka jela od Kardašovy Řečice na Hradec. "Vozidlo z dosud nezjištěných příčin vlejo do protisměru, kde narazilo do stromu. Při nehodě zemřela mladistvá na sedadle spolujezdce. Devatenáctiletý řidič byl letecky transportován do nemocnice k dalšímu ošetření," uvedla Lenka Krausová.

Na místě zasahovaly záchranné složky, provoz byl řízen kyvadlově.

U Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku se ve čtvrtek dopoledne srazila dodávka s osobním autem. I tato nehoda měla tragický konec.