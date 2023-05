Podle dopravního experta a zároveň předsedy expertní rady Platformy VIZE 0 Romana Budského je to i důvod, proč nejsou silnice ve městech příliš bezpečné.

Co by nejvíce přispělo k větší bezpečnosti na silnicích ve městech?

Je to jednoznačně kvalitní silniční síť spolu s dobrým značením a údržbou. Na městskou dopravu musí být nahlíženo jako na jednotný integrovaný systém spojující výhody motorizované individuální dopravy, cyklistiky, chůze i městské hromadné dopravy. Ale také jde o systematické budování obchvatů měst, které v nich napomáhají snížit intenzitu dopravy, což zvyšuje kvalitu života i úroveň bezpečnosti dopravy. To jsou faktory, které přispívají k větší bezpečnosti a na které stále často zapomínáme.

Zdroj: Youtube

Mění se situace ve městech k lepšímu?

Zdaleka ne vždy a všude. Základní podmínkou je, abychom měli kvalitní a funkční silniční síť včetně dopravního značení, jinak se situace příliš měnit nebude. Snažíme se totiž vyřešit budoucnost, ale zapomínáme na přítomnost. Uvedu příklad – pokud se do starého domu stojícího na nepříliš kvalitních základech rozhodnete instalovat moderní inteligentní domácnost, výsledek nebude nijak oslňující. Stejné je to i v dopravě. Přeskočili jsme ten pomyslný základ a snažíme se na to nainstalovat moderní prvky. To je špatně a nikdy to nemůže kvalitně fungovat. Zkrátka nemáme dořešeno to, co mělo být uděláno již v minulém století, a přitom se snažíme zavádět modernu století jednadvacátého.

Asi narážíte třeba na cyklopruhy…

To je jedna z věcí, která by se měla dělat právě koncepčně a na základě fundovaných odborných podkladů. Bohužel v Česku k tomu řada měst přistoupila právě tak, že je trendem cyklistika, tak se šmahem začaly malovat pruhy a cyklokoridory.