Na místo kromě policistů vyrazili také hasiči a záchranáři. Pro vážně poraněnou ženu letěl vrtulník. "Ženu jsme ošetřili a transportovali do fakultní nemocnice v Bohunicích," sdělila mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková.

Pozemní posádky záchranářů na místě ošetřily další čtyři osoby. "Vážně zraněnou ženu a nezletilého chlapce s těžkým poraněním břicha jsme ošetřili a převezli do Dětské nemocnice a do nemocnice u svaté Anny. Další dvě lehce zraněné osoby jsme převezli do Vojenské nemocnice Brno," dodala Kropáčková.