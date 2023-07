/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tragicky skončila cesta hasičské cisterny, která ve středu večer jela k požáru domu v Krakovanech. Cisterna v Kolíně v Ovčárecké ulici havarovala, jeden z hasičů na místě zemřel, další jsou zranění.

Místo tragické havárie hasičské cisterny. | Video: Deník/Michal Bílek

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková informovala, že k havárii došlo těsně před 23. hodinou. „Cisterna s posádkou profesionálních příslušníků HZS Středočeského kraje jela k požáru hospodářského stavení do obce Krakovany, na místo ale bohužel nedojela. Po cestě řidič s cisternou naplněnou vodou havaroval. Nejprve narazil do semaforu, následně do rodinného domu, kdy v důsledku nárazu došlo k utržení pravého předního kola a cisterna skončila převrácená na boku. Uvnitř zůstala zaklíněna celá posádka vozu,“ popsala mluvčí.

Podle informací polciie byli v kabině cisterny kromě řidiče (ročník 1982), který měl utrpět velmi vážné zranění, se kterým byl letecky transportován do pražské nemocnice, uvězněni další tři hasiči. Dva z nich (r. 1981, r. 1993) vyvázli s lehkým zraněním, jejich kolega (r. 1989) však utrpěl zranění tak závažná, že jim přímo na místě podlehl.

Havárii vyšetřuje polcie

Informaci potvrdila i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. „Jedna osoba bohužel svým zraněním na místě podlehla. V péči jsme měli ještě tři zraněné osoby. Dva lehce zraněné jsme převezli po ošetření do Kolínské nemocnice. Jednoho těžce zraněného s poraněným hrudníkem jsme transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze," uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Proč k nehodě došlo, jaká byla její příčina, to budou nyní prověřovat policisté služby kriminální policie a vyšetřování z Územního odboru Kolín. „Ti již také nařídili soudní pitvu muže, který nehodu nepřežil. K vyšetřování bude rovněž přizván soudní znalec z oboru silniční nehody k vypracování znaleckého posudku ke zjištění nehodového děje a všech příčin, které jej ovlivnily,“ doplnila Vlasta Suchánková.

K tragédii se na sociální síti Twitter vyjádřila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „V noci se cestou k zásahu stala kolínským hasičům velká tragédie. Došlo k nehodě a převrácení cisterny. Tři příslušníci HZS jsou zraněni, jeden z nich je v nemocnici. Bohužel jejich třiatřicetiletý kolega nehodu nepřežil. Upřímnou soustrast celé rodině, přátelům, kolegům z HZS Kolín," napsala.

Slova soustrasti vyjádřil na Facebooku i starosta Kolína Michael Kašpar. „V noci bohužel došlo v Kolíně na Ovčárecké ulici k tragické nehodě hasičského vozu HZS Kolín. Kolínští hasiči jeli zasahovat k požáru v Krakovanech. Bohužel jeden z členů posádky, mladý, skvělý hasič, nehodu nepřežil. Upřímnou soustrast celé rodině," napsal.

Na Twitteru se vyjádřil se i ministr vnitra a bývalý kolínský starosta Vít Rakušan. „V Kolíně, v mém městě, došlo v noci k tragické nehodě hasičského vozidla jedoucího k zásahu. O život přišel mladý hasič, bezvadný kluk, táta od malého dítěte, syn skvělých rodičů. Další hasiči byli zraněni a já jim přeju uzdravení bez komplikací. Tohle je bolestná připomínka toho, jak pro nás každý den hasiči i policisté riskují své životy. Upřímnou soustrast všem blízkým," uvedl.

Středeční požár hospodářského stavení v Krakovanech se obešel bez zranění. Hasiči přímo ze stavení museli evakuovat zvířata a z přilehlého domu jednoho člověka.