Nehoda nákladního vozidla převážejícího zvířata ve středu ráno obousměrně zablokovala provoz na dálnici D8. Více než třicet krav bylo nutné přeložit. Kolem deváté hodiny se podařilo uvolnit komunikaci směrem na Ústí nad Labem. Úplně byl provoz obnoven těsně před 18. hodinou.

Záchrana zvířat z havarovaného kamionu | Video: Deník/Alena Hedvíková

Ve středu brzy nad ránem havaroval mezi 18. a 9. kilometrem dálnice D8 ve směru na Prahu kamion převážející zvířata. Vůz skončil mimo vozovku. Nehoda však u Veltrus zpočátku zablokovala provoz obousměrně. Částečné omezení dopravy trvalo téměř do 18 hodin.

„Kamion převážející skot havaroval a skončil na boku. Z důvodu překládky zvířat byla dálnice v šest hodin zcela uzavřena. Důvodem bylo zajištění bezpečnosti řidičů, jelikož nebylo možné odhadnout, jak se budou při překládaní zvířata chovat,“ vysvětlila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Kolem deváté hodiny Policie ČR informovala na svých sociálních sítích, že se podařilo zcela zprovoznit provoz ve směru z Prahy na Ústí nad Labem.

„Překládka krav je velmi komplikovaná. Zvířata jsou vystresovaná a podchlazená. Ve vozidle se jich nachází přes třicet, čili hasiči je za pomocí težké techniky vyprošťují ven a překládají je do náhradního nákladního vozidla,“ uvedla dále Barbora Schneeweissová s tím, že krátce po desáté hodině bylo přeloženo šest krav a zbytek zůstával v havarovaném návěsu.

Mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora komplikovanost zásahu potvrdil. „Převádění zvířat do náhradní přepravy probíhalo celé dopoledne, protože byla vyčerpaná a hasiči jej nejprve po vyvedení z havarovaného vozu museli nechat odpočinout a napojit. Teprve potom bylo možné pomoci zvířatům na nohy a zároveň je musel prohlédnout veterinář, zda nejsou zraněná,“ popsal.

Dvě krávy uhynuly, jednu museli utratit

Petr Vorlíček z veterinární správy ČTK řekl, že ty krávy, které jsou v pořádku, byly přeloženy do náhradního vozidla a v cestě by měly dál pokračovat. „Celková čísla jsou taková, že 30 jalovic bylo vyhodnoceno, že jsou způsobilé přepravy, dvě uhynuly a jedna byla utracena,“ uvedl Vorlíček. Dodal, že středočeská veterinární správa zároveň nařídila dopravci převézt jalovice do blízkého vhodného ustájení k podrobnější veterinární prohlídce, která posoudí jejich stav a převoz do původního cíle v Maďarsku.

Třicet krav bylo přeloženo do náhradní přepravy ve 13:30.

Řidič vyvázl bez zranění. Dechová zkouška byla negativní. „Přesné okolnosti a příčiny, proč k havárii došlo, budou zjišťovat policisté, nicméně řidič uvedl, že asi na chvíli usnul. Zda se tato informace zakládá na pravdě, bude předmětem šetření,“ uzavřela policejní mluvčí.