K vážné dopravní nehodě došlo na Velikonoční pondělí na křižovatce u pivovaru v Jihlavě. Na přechodu pro chodce smetl dvaašedesátiletý řidič rodinu s kočárkem. Žena utrpěla vážné zranění, se kterým musela být letecky transportována do nemocnice v Brně, muž vyvázl s lehčím zraněním. Dítě v kočárku vyvázlo bez zranění.

Nehoda se stala krátce po jedné hodině odpoledne na přechodu pro chodce mezi ulicemi Vrchlického a Jana Masaryka. „Před křižovatkou, kde byla v danou chvíli vypnutá světelná signalizace, se řidič zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a ohrozil tři chodce, kteří přecházeli vozovku přes vyznačený přechod pro chodce,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Oba chodce řidič autem zachytil, kočárek s dítětem se střetu naštěstí vyhnul. Ženu převezli záchranáři do jihlavské nemocnice, odkud byla letecky transportována do brněnské nemocnice. Druhý chodec na místě ošetřit nechtěl, ale později sám přišel do nemocnice v Jihlavě, kde mu zdravotníci ošetřili lehčí zranění. Případem se zabývají policisté a zjišťují další okolnosti, stejně jako přesnou míru zavinění.