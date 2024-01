„Problém se u řidiče rozvíjel postupně. V době nehody o zdravotním problému nevěděl. O tom svědčilo i to, že prakticky nebrzdil, ani se nesnažil střetu nějak vyhnout,“ vysvětlil pro Deník jihlavský státní zástupce Jan Kadlec.

Muž byl původně stíhán pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to mu hrozil poměrně přísný trest. Jenže pak vyšlo najevo, že na příčině nehody může mít vliv zdravotní stav řidiče. Na veřejnost prosáklo i video z nehody. Muže a ženu srazil řidič pravým bokem auta. Ženu náraz katapultoval několik metrů od přechodu. Ve vzduchu se několikrát přetočila a tělem narazila do sloupu.

„Ze záběrů je patrné, že rodina měla štěstí v neštěstí, protože kolem byly sloupy. Není těžké si domyslet, co by se mohlo stát,“ podotkl Kadlec.

Po podrobném prošetření všech okolností nehody se nakonec státní zástupce rozhodl trestní stíhání řidiče zastavit. Okolnostmi se zabývalo i Krajské státní zastupitelství v Brně a Nejvyšší státní zastupitelství. Obě instituce nakonec rozhodnutí žalobce uznaly jako správné.

„Zdravotní problém řidiče byl takový, že měl v době nehody poruchu zraku, o níž si nebyl vědom. Onemocnění bylo takového rázu, že mu značně omezovalo takzvané periferní vidění,“ vysvětlil Kadlec.

Řidič tedy v době nehody nebrzdil, ani se nesnažil lidem vyhnout, protože je prakticky neviděl. Srážka se stala v době, kdy už byla rodina téměř na chodníku. Jenže se ocitla v zorném poli, které řidič nemohl kvůli svému stavu pokrýt.

Údajně situaci popisoval tak, že si pamatuje na černou šmouhu a pak náraz. Po několika metrech řidič zastavil. Aby byl schopen řidič rodinu na přechodu spatřit, musel by více natočit hlavu. Podle znalců se u něj vada zraku rychle zhoršovala. Proto ji neodhalila ani pravidelná lékařská kontrola. Muž totiž pracoval jako řidič městské hromadné dopravy (MHD) v Jihlavě.

Rodina stížnost nepodala

K případu se vyjádřil i Dopravní podnik v Jihlavě ústy mluvčího magistrátu Radovana Daňka. „Zaměstnanec, kterého se věc týkala, už jako řidič MHD nepracuje. Od začátku to vnímáme jako osobní tragédii, která se stala v jeho osobním volnu, takže ani jeho zaměstnavatel s tím nemá co do činění,“ reagoval Daněk.

Profesní záležitosti řidiče prověřovali i policisté. „Samozřejmě jsme zjišťovali, jestli nebylo ze strany zaměstnavatele či zaměstnance něco zanedbáno, ale nic takového se neprokázalo,“ podotkl žalobce Kadlec, který se ze všech těchto důvodů rozhodl trestní stíhání řidiče zastavit.

Kromě toho, že se na verdiktu shodly i nadřízené úřady, právo stížnosti proti rozhodnutí žalobce měla i poškozená rodina. Vzhledem k okolnostem si ale stížnost nepodali ani oni.