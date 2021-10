Kadaň – Záchranáři zasahovali na silnici I/ 13 u odbočky do Prunéřova, kde se střetl kamion s osobním autem. Dva lidé byli těžce zranění, jednoho se nepodařilo oživit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.