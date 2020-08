K havárii na Červenohorském sedle vyjeli ve čtvrtek 30. července policisté, hasiči i záchranáři. Mladý řidič při cestě z Kout na Červenohorské sedlo přecenil své schopnosti a stav vozidla i silnice.

Nehoda Chevroletu na Červenohorském sedle | Foto: Deník / - Policie ČR

„Při průjezdu táhlou pravotočivou zatáčkou přejel se svým chevroletem do protisměru a s vozem dostal smyk, který nevyrovnal. Následně v další zatáčce vyjel ze silnice, čelně narazil do svodidla, vjel do lesa a po nárazu do několika stromků zakončil jízdu koly vzhůru v hluboké rokli,“ popsala nehodu policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.