Nehoda na Pražském okruhu: Z kamionu se po havárii vysypaly kameny

/FOTOGALERIE/ Po nehodě se z kamionu na 15. kilometru Pražského okruhu vysypalo kamení do obou jízdních pruhů. Zraněného pětatřicetiletého řidiče převezli záchranáři do nemocnice. Situace zkomplikovala dopravu, ve směru na D1 se začaly tvořit kolony. V opačném směru poté narazila dodávka do kusu jednoho z kamenů. Událost se stala v pondělí kolem 11. hodiny.

Nehoda na Pražském okruhu. | Foto: Hasiči Praha