Čtyři zraněné si vyžádala srážka dvou aut, přičemž jedno bylo policejní, která se stala v úterý odpoledne na křižovatce v obci Krupá na Rakovnicku. Nehoda uzavřela silnici I/6. Na místo letěly dva záchranářské vrtulníky, jedna žena skončila v kritickém stavu s poraněním hlavy.

"Příslušníci policie byli transportováni pozemními posádkami do Fakutní nemocnice Motol v Praze s lehkými zraněními. Žena v kritickém stavu z druhého auta byla transportována letecky do Vojenské fakultní nemocnice. Další osoba utrpěla středně těžká poranění," sdělila Deníku mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová. V autě jelo také dítě, které skončilo s lehčím zraněním a sanitka ho převezla ke kontrole do pražského Motola.