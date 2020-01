Řidič, po kterém pátrala policie v souvislosti se středeční nehodou v centru České Lípy, se v pátek 10. ledna sám přihlásil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Bílek

Jedná se 19letého místního mladíka. Ten do protokolu přiznal, že v Děčínské ulici srazil na přechodu devítiletého chlapce, ale za viníka střetu označil jeho. „Popřel i to, že by hocha a jeho matku slovně urážel, stejně tak jako to, že by křižovatku projel na červenou,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.