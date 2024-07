Všechny tři osoby byly ve vážném stavu převezeny do nemocnice. Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Zuzany Fajtlové na místě zasahovaly tři pozemní posádky a vrtulník.

„Záchranáři měli v péči tři zraněné osoby. Žena utrpěla mnohočetná těžká poranění, její stav vyžadoval akutní přednemocniční péči včetně fixace páteře a zajištění žilního vstupu pro podání farmak. Následně byla převezena na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice,“ popsala situaci Zuzana Fajtlová. Ke zdravotnímu stavu dalších dvou zraněných osob nemohou záchranáři s ohledem na jejich věk poskytnout žádné bližší informace.

Podle zpráv od policie osmnáctiletá řidička osobního automobilu značky Suzuki pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti při projíždění levotočivé zatáčky nezvládla řízení. „Následkem toho vjela do pravého příkopu a dále po přejetí betonového mostku narazila do lampy pouličního osvětlení. Od té se vozidlo odrazilo a následně došlo ke střetu se třemi osobami, z nichž dvě byly nezletilé,“ popsal nehodu tiskový mluvčí policie Miroslav Šupík.

Po dobu vyšetřování bude kominukace v Novohradské ulici ve Starých Hodějovicích uzavřená. Podle informací od policie by to mohlo být přibližně do 21.45 hodin.

Objízdná trasa: kruhový objezd v Hodějovicích směr Roudné a dále kruhový objezd v obci Strážkovice ve směru na Římov nebo Ledenice.