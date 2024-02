Evropská agentura pro železnice uvádí, že vina při střetu vlaku s vozidlem jde v 98 procentech za motoristy. Mnozí z nich totiž ignorují blikající červená světla, často se před vjezdem na přejezd ani nerozhlédnou, ačkoliv jim to ukládá zákon. A není to vždy kvůli neznalosti zákona. „Lidé příliš spěchají a nevěnují se řízení. Přitom příčinou téměř pětiny nehod v Česku je nevěnování se plně řízení vozidla,“ upozornil dopravní expert Roman Budský.

Je to jedna z tragických havárií na železničních přejezdech. Česku se jejich počet nedaří dlouhodobě snížit. Jen v loňském roce řešila Drážní inspekce celkem 158 mimořádných událostí. To je o osm méně než v roce 2022 a „jen“ o dvě méně než v roce 2021. Pokles počtu karambolů neznamená automaticky nižší počet obětí. V roce 2023 zemřelo při střetech 35 lidí, tedy stejně jako v roce 2022, ovšem o šest více než v roce 2021. Vzrostl i počet zraněných. Zatímco v roce 2021 se zranilo při nehodách 69 osob, v roce 2023 jich bylo 103.

Středa 24. ledna ráno. Na zabezpečeném železničním přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku zatím z neznámých důvodů zůstal stát kamion převážející část vrtné soupravy. Zanedlouho se k místo přiřítil rychlík IC 546 Ostravan směřující z Návsi u Jablunkova do Prahy. Třicetiletý strojvedoucí neměl šanci včas zastavit, a vlak tak narazil do návěsu. Strojvedoucí na místě zahynul , dalších dvacet cestujících se zranilo.

Některé přejezdy projdou úpravou

I když v drtivé většině mohou za nehody řidiči, vytipované železniční přejezdy přesto projdou kontrolou expertů. „V loňském roce Drážní úřad provedl celkem 548 státních dozorů na infrastruktuře. Nejčastěji byly kontrolovány právě železniční přejezdy. Konkrétně se jednalo o rozhledové poměry, technický stav přejezdové konstrukce či úroveň zabezpečení. Pokračovat v tom budeme i letos,“ zdůraznil ředitel provozní sekce Drážního úřadu Miroslav Hron.

Správa železnic kvůli „podezřelým“ nehodám kamionů v poslední době prověří výškové poměry mezi tratí a vozovkou. „Chceme iniciovat jednání se všemi, kterých se případné úpravy komunikací týkají, abychom našli společné řešení a dosáhli nápravy,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Při jedné z tragických nehod na železničním přejezdu zahynuly dvě děti:

Tragickou srážku na přejezdu nepřežily dvě děti. Jejich otce dnes čeká soud

Do budoucna by mělo přejezdů v Česku ubývat. Zatímco nyní jich je cirka 7700, do roku 2030 by to mělo být o čtyři sta méně. Odstraněné by měly být nejen ty nebezpečné, které nahrazují mimoúrovňová křížení železnice a silnice, ale i ty téměř nepoužívané.

Policisté mohou od ledna udělit hříšníkovi, který vjede na přejezd v době blikajících výstražných světel, pokutu v rozmezí od 4500 do 5500 korun (do konce roku 2023 to bylo do 5000 korun). Ve správním řízení mu hrozí sankce až 25 tisíc korun. Řidič kromě toho „získá“ šest trestných bodů, už však za tento přestupek nemůže přijít o řidičský průkaz. Zatímco před novelou bodového systému za něj hrozil zákaz řízení až na šest měsíců, nyní se takového trestu šoféři obávat nemusejí.