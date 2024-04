Nejtragičtější velikonoční víkend od roku 2016. Na silnicích vyhaslo sedm životů

ČTK

O letošním prodlouženém velikonočním víkendu od pátku do pondělí zemřelo v Česku při dopravních nehodách již sedm lidí, což je nejvíc od roku 2016. V roce 2023 měly havárie za velikonoční víkend dvě oběti. Vyplývá to z předběžných statistik policie. V předchozích letech se počet obětí nehod o volných velikonočních dnech pohyboval od dvou do šesti. V roce 2016, kdy byl poprvé Velký pátek státním svátkem, bylo stejně jako letos zemřelých sedm.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek