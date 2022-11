Volně umístěné věci v autě jsou časovanou bombou. Letící mobil má až pět kilo

Mohla to být nehoda jen s pomačkanými plechy a lehkými poraněními. Taková, ke které záchranáři po Česku vyjíždějí každý den. Nebyla. Lehký ťukanec tří za sebou jedoucích osobních automobilů řidič prostředního vozu nepřežil. Osudným se mu stalo volně položené nářadí ve voze. To se při nárazu vymrštilo směrem do přední části vozu. Několik kilogramů vážící hever, zřejmě položený na vrchní pneumatice v kufru, trefil řidiče do hlavy. Tak silně, že i přes veškerou snahu lékařů na místě zemřel. Pražská záchranná služba proto v minulém týdnu apelovala na všechny řidiče, aby v autě při jízdě zbytečně nechávali jakékoliv volné předměty.

Dopravní nehoda | Foto: Shutterstock