Čtyři lidé skončili v nemocnici. "Na místě došlo k destrukci sklepa, pravděpodobně při výstavbě. Několik lidí suť zavalila, vyprostili jsme je poměrně rychle. Čtyři zraněné lékaři hospitalizovali, jednoho člověka resuscitovali, zřejmě úspěšně," informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Na místo dorazilo šest hasičských jednotek a policejní vrtulník se záchranáři. "Většina jednotek na místo ani nestačila přijet. Situace byla vyřešená po příjezdu první z nich. Stabilizace objektu není nutná," doplnil Mikoška.

Podle záchranářů se při události zranili čtyři muži. "Jednoho jsme po resuscitaci v kritickém stavu letecky transportovali do bohunické nemocnice v Brně, druhého těžce zraněného přepravil vrtulník také do Bohunic. Další dva středně těžce zraněné jsme převezli do svatoanenské nemocnice v Brně," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

