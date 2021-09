Omezení na trati má podle webu Českých drah trvat do sobotních šesti hodin večer. Před čtvrtou hodinou odpoledne byl obnoven provoz na jedné ze dvou traťových kolejí a pro osobní vlaky zajištěna náhradní autobusová doprava. „Za místem omezení lze očekávat navýšení zpoždění vlaků o pět až patnáct minut,“ informovaly České dráhy.

Ve vlaku z Prahy do Budapešti jelo v té době kolem dvou stovek cestujících. Nikdo další se podle prvotních informací záchranářů nezranil. „Dechová zkouška na alkohol byla u strojvedoucího negativní. Okolnosti neštěstí vyšetřujeme. V tuto chvíli není jasné, zda šlo o nešťastnou náhodu nebo o sebevraždu. Totožnost mrtvé osoby ještě ověřujeme,“ řekl Deníku policejní mluvčí Petr Vala.

