/VIDEO, FOTO/ Pád rogala na břeh Labe u nymburského zdymadla nepřežila dvoučlenná posádka. K nehodě došlo v sobotu půl hodiny před polednem. Stroj po pádu a nárazu na travnatý břeh začal okamžitě hořet. Smrt obou mužů z paluby potvrdili záchranáři i policisté. Bylo jim 61 a 19 let. Podle našich informací se nejednalo o příbuzné.

U vodní elektrárny v Nymburce havarovalo rogalo. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Tragédii viděly z větší či menší vzdálenosti desítky svědků. „Bezprostředně po nehodě volala na linku 158 řada lidí. O nehodě tak záchranné složky věděly prakticky bezprostředně po události,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Zdroj: Deník/Miroslav S Jilemnický

Událost Deníku popsal na místě očitý svědek, který pozoroval let rogala před svým domem od nedalekého fotbalového hřiště. „Nejprve jakoby nabíral výšku, letěl mírně nahoru. Pak se něco stalo, jakoby ztratil vztlak, začal nejdřív mírně klesat a ještě túroval motor. Pak už přešel do strmého pádu. Uslyšel jsem ránu a bylo mi jasné, co se stalo. Hned jsem volal telefonicky pomoc,“ popsal nehodu jeden ze svědků.

Příčina neznámá

Stroj, který zřejmě startoval z nymburského letiště, dopadl vedle začátku nové lávky vedoucí přes zdymadlo na straně u Ostrova. Okamžitý požár, který pravděpodobně způsobilo palivo, nedal jakoukoliv možnost k případné záchraně posádky.

Místo a okolí tragédie bylo okamžitě uzavřeno a zapáskováno. Uzavřen byl i přechod přes lávku u hydroelektrárny. Na místo dorazili příbuzní jedné z obětí, které utěšovali další blízcí.

Po poledni se čekalo na příjezd odborníků a vyšetřovatelů z úřadu pro vyšetřování leteckých nehod. Proč se stroj zřítil a došlo k celé tragédii, budou vyšetřovatelé zjišťovat v příštích dnech a týdnech.