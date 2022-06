Přišlo to od Žlebů a Kutné Hory, a bylo to skoro jak příslovečný uragán. Okolo Třemošnice jsou lidé v padesátikilometrovém okruhu bez dodávek elektřiny. Postiženy jsou obec Seč, Slatiňany, ale Chrudim, kde bouře strhla plechy na střechách a kácela stromy - například u cyklostezky v blízkosti hotelu Bohemia. Byl to jen okamžik a vichr spojený se silným deštěm nadzvihl střechy mlýna v Mladoticích.

"Nešlo ani zavřít dveře," řekla majitelka nemovitosti. V Mladoticích létala vzduchem trampolína, nedaleko v Tasovicích leží tři desítky stromů přes silnici. V Prachovicích spadlo lešení u tamního kulturního domu. "Bylo to stoprocentně tornádo, mám zahrádku zničenou," zoufala si obyvatelka místního rodinného domu. Tašky spadané ze střechy už lidé ani nepočítají, na místě zasahují napříč Třemošnickým hasičům.

V Chrudimi je po odpolední bouřce uzavřena jedna ze silnic na Slatiňany, na kterou přistála utržená střecha.

V nedalekých Sobětuchách je stržený komín s anténou, Masarykovo náměstí v Chrudimi pod vodou, Čáslavská ulice jedna velká řeka, všude jsou převrácené popelnice. Vlak v Chrudimi navíc narazil do spadlého stromu. „Pomohli jsme z vlaku asi šedesátce cestujících. Událost se obešla bez zranění,“ řekla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Aktuálně k 18. hodině, poté, co se přes východní Čechy přehnala velmi silná bouřka evidujeme v Královéhradeckém kraji dvě na vedení vysokého napětí, na Náchodsku a Rychnovsku. V Pardubickém kraji je to 15 poruch na vedení vysokého napětí ,nejpostiženější je Pardubicko a Chrudimsko, Ústí nad Orlicí a Svitavsko.Na Vysočině jsou 4 poruchy na vysoké napětí.V Královéhradeckém kraji je v tuto chvíli cca 650 domácnosti bez energie, v Pardubickém kraji je to kolem 26 000 domácností bez energie av Kraji Vysočina jsou sice vedení 4 na vysoké vedení napětí, ale neomezeně žádné odběratele. Na odstraňování poruch pracujeme, budeme samozřejmě pracovat iv noci, abychom obnovili dodávku, co možná nejdříve," uvedla mluvčí energetiků Šárka Lapáčková Beránková.

V Ronově nad Doubravou, část obce Mladotice, odstraňují hasiče nejvíce utržených střech z objektů. "Zhruba od 17.30 hodin do 18.45 hodin evidujeme asi 15 utržených střech v celém našem kraji. Momentálně zasahujeme asi u 65 událostí v souvislosti s bouřkou a dalších 117 událostí čeká na odbavení," uvedl k silné bouřce operační důstojník.

"Najednou se rozhostila tma, zvedl se prudký vítr, spustil se prudká déšť a padaly kroupy. Za dvě minuty bylo po nejhorším, ale bylo to mela. Nebylo vidět na krok," hlásí lidé na sociálních sítích. Ve Vysokém Mýtě byla situace obdobná, ale pravděpodobně bez škod.

I tam jedou motorové pily na plné obrátky. Kvůli popadaným stromům jsou v provozu také v Nekoři, Mistrovicích, Řepníkách, Horním Bradle, Chrasti, Jenišovicích, Morašicích, Tisové, Lipolticích, Lukavicích, Proseči, Chroustovicích, Luži, Slatiňanech, Běstvině, Rosicích, Trojovicích, Rozhovicích, Klešicích, Klešicích, Zajecích Bojovicích, av dalších obcích Pardubického kraje.

"Meteorologové předpovídali a měli pravdu. Přes Pardubický kraj se přehnala bouřka, která lámala stromy. Déšť pak způsobila zatopení několika sklepů i parkoviště. Hasiči, ať už profesionální, tak dobrovolní, jsou v terénu a odstraňují následky bouřky. Výstraha meteorologů platí dnes až do 21.hodiny,“ uvedla Horáková.

"Na Pardubicku se nachází v současnosti nejsilnější a nejnebezpečnější buňka na našem území, navíc potvrzená supercela dle radarových dat. Počítejte se všemi typy nebezpečných jevů, zejména silnými nárazy větru a kroupami přes 2 cm. Nepředpokládáme, že by měla zatím slábnout," uvedl po 17. hodině na svém facebooku Český hydrometeorologický ústav.

Zasaženo bylo i Rychnovsko. Stromy padaly hlavně v Dobrušce, například ve střední části Pulické ulice nebo v ulici Nádražní, přímo v prostoru autobusového nádraží.

Již půl hodiny začali odstraňovat škody během místních hasičů, aby co nejdříve zprůjezdnili postiženou lokalitu. Hasiče zaměstnávalo odklízení popadaných stromů na více místech. Čerpali také vodu av Pohoří vichr utrhl střechu rodinného domu, obdobný problém řešili hasiči v Novém Bydžově.

