Po nehodě zůstal jízdní pás směrem na Modletice uzavřen; posléze policisté umožnili průjezd levým jízdním pruhem. Nehoda ale zpomalila i provoz v protisměru: řidiči mířící k Ruzyni a dálnici D5 zpomalovali, aby si mohli prohlédnout, co se naproti odehrává.

Zdroj: Youtube

Zraněného řidiče, který s vážným zraněním zůstal zaklíněný ve zcela zdemolovaných troskách kabiny tahače svého kamionu, museli dostat ven hasiči – přičemž i za použití hydraulického vyprošťovacího nářadí se jednalo o mimořádně náročný zásah. Následně se pacienta plně ujali záchranáři, kteří o zraněného muže pečovali už během vyprošťování.

Utrpěl vážný úraz hlavy a další mnohočetná poranění, která si vyžádala použití vybavení pro přepravu imobilizovaných pacientů; to se uplatňuje třeba v případě podezření na zranění páteře. Před transportem do motolské nemocnice záchranáři nejen zajistili ošetření, ale také šoféra uvedli do umělého spánku a zajistili dýchací cesty.

Okolnosti nehody zůstávají v šetření policie. Centrum dopravních informací policejního prezidia předpokládá, že dopravní omezení v místě nehody potrvá až do pozdního odpoledne. Velmi dlouhá kolona před místem nehody spojená s velmi citelným zdržením zasáhla dokonce až na dálnici D5. Silné dopravní zátěži se nevyhnula ani alternativní trasa přes obce Nučice, Dobříč, Jinočany, Zbuzany a Ořech do pražské ulice K Austisu.

Na přejezdu ve Vraném se srazil vlak s autem. Pro řidiče letěl vrtulník