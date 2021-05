V neděli po patnácté hodině řídil čtyřiadvacetiletý řidič Volkswagen Vento po dálničním nájezdu dálnice D46 u Vranovic-Kelčic ve směru na Prostějov.

"Přitom zřejmě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy dopravní situaci a svým schopnostem nezvládl řízení a při zařazování do průběžného jízdního pruhu bočně narazil do jedoucího Citroënu Berlingo. Poté Volkswagen přední částí narazil do pravých svodidel, čímž se roztočil a narazil do svodidel také zádní částí," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Měl téměř tři promile

"Nepřipoutaný řidič z vozidla vypadl, čehož později využil ke tvrzení, že on neřídil. Svědci nehody však jeho tvrzení popřeli s tím, že jel ve vozidle sám," doplnil mluvčí Kořínek.

Řidič Volkswagenu při nehodě utrpěl lehké zranění, ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na čtyřicet tisíc korun. Alkohol u řidiče Citroënu policisté dechovou zkouškou vyloučili. U řidiče Volkswagenu změřili hodnoty 2,38 a 2,59 promile alkoholu v dechu.

Pěkně si zavařil

Pro své jednání je mladý řidič nyní kromě několika dopravních přestupků podezřelý také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření. (zv)