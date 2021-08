Nečekanou návštěvu před půlnocí nemá mnoho lidí v lásce. Když navíc přijede autem skrz zeď rovnou do místnosti rodinného domu, je to šok.

Osmnáctiletá řidička vjela v Kraslicích hned do dvou rodinných domů | Foto: Policie ČR

"Šel jsem si lehnout a najednou hrozná rána. Kouknul jsme z okna a nic nebylo vidět. Seběhl jsem dolů a vidím auto nabourané na protější straně silnice v sousedově baráku. Všude bylo kolem plno polystyrénu ze zateplení domu. V tu chvíli mi došlo, že to je z našeho domu a řidička trefila hned dva baráky. Kouknu za rok a vidím díru do domu. Posunulo to zeď, okno je zkřížené, další škody zjistím ráno," řekl v noci jeden z obyvatel prvně nabouraného domu od kterého se auto odrazilo a trefilo druhý dům na protější straně Wolkerovy ulice v Kraslicích.