Rozestavěný parkovací dům v Liberci. Místo noční nehody.Zdroj: Dennák/Jiří LoudaNehoda se podle mluvčí policie Ivany Balákové stala ve čtvrtek 12. ledna asi ve 2:15. Policie to ví díky kamerovému záznamu. Řidič jel od kulturního domu ve směru k ulici Dr. Milady Horákové. "Na semaforu pro chodce nezvládl řízení a do semaforu naboural. Z auta vystoupil, obhlížel, co se na autě stalo, a v tu chvíli se auto samovolně rozjelo dozadu. Na kameře je vidět, jak ho dobíhá, ale nedoběhl, a auto sjelo ze srázu do hloubky zhruba necelých tří metrů," uvedla Baláková. Řidič poté odešel, aniž by nehodu nahlásil. "My teď po řidiči, který v době havárie auto řídil, pátráme," dodala.