Povolán byl ke zraněné osobě po pádu z okna v pátém patře panelového domu.

Místní lidé, kteří na ulici přihlíželi záchranné akci, hovoří o muži, který tu delší dobu bydlí. I přes snahu záchranářů se ho nepodařilo oživit. Na místě teď pracuje policie. Podle její mluvčí Ludmily Světlákové ohledává místo činu a ověřuje totožnost. Zjišťovat budou také motiv. Spekulovat o tom, proč došlo k pádu, je podle policie předčasné. Nelze proto sdělit, zda šlo o sebevraždu.

Často se totiž traduje, že hodně takovýchto případů je kolem Vánoc. To ale není pravda, podle expertů je jich naopak v tomto období velmi málo. Odborníci říkají, že je to proto, že lidé doufají, že si na ně někdo vzpomene, obdaruje je, těší se v období vánočních svátků na své blízké. Dokazují to i statistiky, podle čísel je sebevražd v prosinci málo.

Podle bývalého policejního psychologa Josefa Kováříka takovému činu prakticky nelze předem zabránit. „Motivy zjistí policie až po smrti,“ zmiňuje ze zkušeností v oboru policejní psycholog.