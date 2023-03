Řidič v Adršpachu usmrtil dva chodce a ujel. Za mřížemi stráví pět let

ČTK Redakce

Okresní soud v Náchodě vyměřil řidiči, který loni v srpnu v Adršpachu usmrtil dva chodce ve věku 29 a 49 let a z místa nehody ujel, pět let vězení. Jan Červenec se přiznal a činu litoval. Soud ho dnes potrestal za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Je ve vězení za obdobnou trestnou činnost, odpykává si 25timěsíční nepodmíněný trest, který se mu tak zvýší o dnes uložených pět let. Hrozilo mu až šest let vězení. Rozsudek ve věci viny a trestu je pravomocný.

Místo tragédie připomíná v Adršpachu malý pomníček. | Foto: Deník/Jiří Fremuth