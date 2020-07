K nehodě došlo u křižovatky s Teplickou ulicí. Auto bylo po nárazu do sloupu veřejného osvětlení zcela zdemolované, doslova jej obmotalo. Svou roli v neštěstí tak mohla sehrát vysoká rychlost. Výrazné poničení značně zkomplikovalo hasičům vyprošťování zraněných.

„Ve vozidle byli dva muži, kteří utrpěli velmi těžká zranění. Přes veškerou snahu jim nebylo možné pomoci a na místě svým zraněním podlehli,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Oběma zemřelým bylo teprve okolo dvaceti let.

Co se přesně stalo nyní zjišťuje policie. „Další okolnosti nehody zjišťujeme, zahájili jsme standardní úkony trestního řízení,“ řekl mluvčí policie Daniel Vítek s tím, že policie zatím nebude specifikovat ani věk zemřelých, ani typ nabouraného auta. Policisté kromě jiného budou zjišťovat, zda řidič nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog.

Na Šluknovsku to není v poslední době první nehoda, při které zemřeli dva lidé najednou. Téměř přesně před měsíce zahynuli dva mladí muži mezi Šluknovem a Rumburkem. Také tehdy umírali lidé poté, kdy auto vyjelo ze silnice a narazilo do překážek. V tomto případě do dvou stromů. K tragédii došlo v mírné levotočivé zatáčce asi dva kilometry od Šluknova.

Osobní auto plné mladých lidí zde vylétlo ze silnice. „Dvěma lidem jsme už pomoci nemohli. Další dva pacienti byli s těžkými zraněními převezeni na ústecké traumacentrum,“ uvedl tehdy mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Zemřelým mužům bylo 28 a 29 let. Další dvě ženy se vážně zranily. Jedna z nich v době nehody auto řídila, podle policie nadýchala 1,4 promile alkoholu.

I s úterní nehodou zemřeli od začátku roku při dopravních nehodách na Děčínsku podle policejních statistik čtyři lidé, loni to bylo o jednoho více. Během celého loňského roku vyhaslo na silnicích na Děčínsku devět lidských životů, to bylo nejvíce ze všech sedmi okresů Ústeckého kraje.