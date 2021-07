"Letadlo letělo přes naše území z Polska, kdy byly letecké ukázky, do Rakouska s dalšími třemi letouny a ze zatím nezjištěných příčin havarovalo do lesního porostu. Rozlomilo se na několik částí a začalo hořet. Přesné příčiny a okolnosti neštěstí zjišťují pracovníci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod," uvedla po nehodě Schwarzová.

Na místě asi kilometr od obce zasahovaly dvě pozemní posádky záchranné služby i vrtulník Letecké záchranné služby Jihočeského kraje, na výpomoc byl vyslán také vrtulník ZZS Kraje Vysočina. "Jeden z mužů utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel ještě před příjezdem záchranářů. Druhý z mužů utrpěl těžká poranění, zachránáři mu museli poskytnout akutní přednemocniční péči a následně byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," uvedla mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová.

T 28 Trojan

North American T-28 Trojan je cvičné letadlo poháněné pístovým motorem, americké letectvo (USAF) a americké námořnictvo (US Navy) jej používalo od počátku 50. let 20. století. Navzdory tomu, že se jednalo o cvičný letoun, byl letoun úspěšně využíván i při protipartyzánských akcích, a to hlavně ve válce ve Vietnamu. V letech 1950 až 1957 bylo vyrobeno celkem 1 948 kusů těchto letounů různých variant.

Trosky letadla byly po nehodě rozesety po širokém okolí. "Viděl jsem kroužit letadlo a pak jen dým. Myslel jsem si ale, že jen něco pálí chataří," uvedl jeden z místních obyvatel.