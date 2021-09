Při nehodě se zranil cyklista na elektrokole. Senior byl po resuscitaci přepravován letecky do českobudějovické nemocnice, během transportu bohužel zemřel.

Mluvčí jindřichohradecké policie Hana Bílková Millerová uvedla: "Cyklista (ročník 1943) jel na elektrokole po cyklotrase ve směru od místní části Leština na Majdalenu. Zhruba kilometr a půl za Leštinou u Nové řeky se zřejmě plně nevěnoval řízení elektrokola a ze zatím nezjištěných příčin přejel na levou stranu, kde se střetl s jídním kolem protijedoucího cyklisty." Ten při srážce spadl s kolem do příkopu.

