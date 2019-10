Všechny okolnosti neštěstí zůstávají předmětem šetření policie. Podle informací Deníku už prvotní poznatky z místa naznačují poměrně značnou pravděpodobnost, že by po zmapování všech souvislostí mohla být věc uzavřena s tím, že se nejednalo o nešťastnou náhodu. Situace se zřejmě jeví spíš jako sebevražda – nicméně rozhodující bude až výsledek zkoumání kriminalistů. Cenné poznatky by také mohly poskytnout výsledky pitvy.

Provoz na dvoukolejné trati se v úseku mezi Berounem a Karlštejnem dočasně zastavil, přičemž železničáři se snažili o co nejrychlejší obnovení provozu alespoň po jedné koleji. I tak se vlaky nevyhnuly citelnému zpoždění, a to v regionální i dálkové dopravě: šlo jak o osobní vlaky linky S7, tak rychlíky R16. Cestující byli odkazováni na možnost cestovat mezi Prahou a Berounem autobusovou linku číslo 380 (s uznáním jízdních dokladů Českých drah) či vlakem na lince S6 jezdící přes Rudnou. Alternativu pro úsek s omezením představují i autobusové linky C19 a C20.

U Tetína nejde o první tragickou nehodu na železnici. Smrt muže sraženého v noci osobním vlakem tam policisté prošetřovali také v červnu 2017. I v tomto případě došlo k úmrtí na místě v důsledku zranění zjevně neslučitelných s životem. Tělo bylo v takovém stavu, že se v prvních momentech dokonce nedalo rozeznat, zda je obětí muž, či žena.

U nehody na železnici zasahovali středočeští hasiči v sobotu dopoledne také v Bělé pod Bezdězem.

Informace Českých drah o omezení provozu



* Obecné opatření v dálkové dopravě

- Provoz omezen.

- Od 12:30 hod je obnoven provoz po jedné traťové koleji (ze dvou). Všechny vlaky obou směrů jsou vedeny pouze po jedné traťové koleji.

- Vlak R 761 vyčká na obnovení provozu.

- U vlaku R 771 bude zajištěn mimořádný přestup v Plzni hl.n. (v úseku Klatovy - Plzeň hl.n. je vlak nahrazen náhradní motorovou jednotkou).

- Vlak SC 512 pokračuje se zpožděním 90 minut.

- Vlak Ex 356 nepojede v úseku Praha hl.n. - Plzeň hl.n. Cestující využijí vlak R 768. Výluková náhradní autobusová doprava za vlak Ex 356 z Plzně hl.n. nečeká na dojezd vlaku R 768.

- U vlaku R 768 bude zajištěn mimořádný přestup v Plzni hl.n. do náhradní motorové jednotky.



* Obecné opatření v regionální dopravě

- Provoz omezen.

- Od 12:30 hod je obnoven provoz po jedné traťové koleji (ze dvou). Všechny vlaky obou směrů jsou vedeny pouze po jedné traťové koleji.

- Cestující mohou využít autobusové spoje PID Beroun - Praha Zličín a dále metro B Zličín - Smíchovské nádraží. Jízdní doklady ČD budou uznávány do 13:30.



Zdroj: www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/mimoradnost/22308