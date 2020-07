Vše začalo podle policejního mluvčího Milana Bajcury tím, že kolem pumpy jely dva kamiony a jeden z nich se vpravo vyhýbal sanitě jedoucí ve směru od Českých Budějovic.

Ve tři čtvrtě na deset jel řidič nákladního automobilu tovární značky MAN po silnici I/34 od kruhového objezdu u Kuniferu v Jindřichově Hradci směrem na České Budějovice. "Vyhýbal se protijedoucímu vozidlu zdravotnické záchranné služby, přičemž pravděpodobně přehlédl při předjíždění druhé nákladní vozidlo tovární značky Mercedes a bočně do něj narazil. Poté obě vozidla skončila na boku a vjela do prostoru benzinové čerpací stanice, kde jedno z nákladních aut narazilo do reklamního poutače, stojan čerpadla a stojícího nákladní vozidla s návěsem tovární značky Scania. Jen velkým štěstím nedošlo k vážnému zranění řidičů – oba lehce zraněni, ani muže, který tankoval motorovou naftu do stojící nákladního vozidla," popsal nehodu Milan Bajcura.

Při nehodě, která byla ohlášená v 9.47 hodin došlo podle mluvčí zasahujícíh hasičů Venduly Matějů k přeražení čerpacích stojanů. "Obsluha vypnula okamžitě motory k přívodu, byl odpojen přívod elektrického proudu. Jeden z vozů převážel skelnou vatu, druhý sypaný beton. V kabině jednoho z aut zůstal zaklíněný řidič. Zasahující profesionální hasiči z jindřichohradecké stanice ho museli ven vyprošťovat. Po několika minutách byl předán zdravotníkům. Do nemocnice ho transportovala letecká záchranná služba. Hasiči dále zajistili obě auta protipožárním opatřením, a to odpojením akumulátorů. Nádrže pak byly zajištěny proti úniku provozních kapalin," popsala Vendula Matějů.

Po dobu šetření nehody Policií ČR hasiči odčerpávali z nádrží naftu.