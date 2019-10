Jak informovala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, hlídka policistů z borského obvodního oddělení zaregistrovala osobní vozidlo BMW, jehož řidič projížděl Borem vysokou rychlosti.

„Hlídka se proto se služebním vozidlem otočila a vůz BMW za pomoci světelného signálu STOP chtěla zastavit. Řidič však na znamení dané k zastavení ani na výstražné a zvukové zařízení, které mělo služební vozidlo v činnosti, nereagoval,“ uvedla mluvčí a dodala, že ujíždějící automobil pokračoval vysokou rychlosti z Boru směrem na Stříbro.

Pronásledování bylo přerušeno za Holostřevy, kde se policejní vozidlo srazilo s traktorem, který začal odbočovat vlevo mimo komunikaci. Traktor se po střetu převrátil a byl nárazem doslova rozpůlen, motorová část byla oddělena od kabiny. Policejní auto skončilo na střeše v příkopu. Na místě zůstali tři zranění.

„Po střetu byl z místa záchrannou službou převezen řidič traktoru a kolegyně ze služebního vozidla. Kolega řidič služebního auta byl letecky transportován do nemocnice. Požití alkoholu bylo vyloučeno,“ informovala policejní mluvčí.

Jak upřesnila Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, všichni tři zranění utrpěli středně těžká poranění. „Z místa nehody transportovala Zdravotnická záchranná služba muže ve věku kolem 30 let leteckou cestou se středně těžkými zraněními na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. Muž byl při vědomí,“ uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

„Muže, ročník 1963, převezla záchranná služba pozemní cestou také se středně těžkými zraněními na urgentní příjem Fakultní nemocnice, ženu přibližně ve věku 35 let pozemní cestou se středně těžkým zraněním do Fakultní nemocnice na Lochotíně,“ doplnila. Všichni tři zranění by měli být mimo bezprostředního ohrožení života.

Po ujíždějícím vozidle bylo ihned vyhlášeno pátrání. „Auto BMW bylo v rámci vyhlášeného opatření k zastavení tohoto vozidla vypátráno v Horšovském Týně. Okolnosti, proč jeho řidič ujížděl policejní hlídce, jsou v šetření,“ uvedla Jiroušková.

Policisté se také nadále zabývají nehodou u Holostřev. Na místě zasahovali také hasiči.