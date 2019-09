Nebýt velmi pohotové pomoci náhodných svědků, mohly být následky mnohem tragičtější. Posádka měla obrovskou kliku: kolem zrovna projíždělo družstvo hasičů vracejících se ze soutěže. Hrdinové se však našli i mezi civilisty.

Že je situace zlá, naznačil již telefonát prvního svědka na tísňovou linku. „Podle oznamovatele vozidlo vyletělo z dálnice, přerazilo zábradlí a střechou dolů spadlo do retenční nádrže, ve které byly asi dva metry vody,“ tlumočila jeho slova mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Shodou okolností mohli velmi záhy zasáhnout hasiči z reprezentačního družstva Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Právě jeli domů z Ústí nad Labem, kde se konalo republikové mistrovství v požárním sportu.

„Hasiči ještě s několika kolemjedoucími skočili do nádrže a vytáhli osoby, které zůstaly v kabině zaklíněné,“ shrnula Fliegerová pohotový zásah. Nebylo to ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Vylovením práce hasičů neskončila

„Vozidlo bylo nutné ve vodě otočit a nadlehčovat, aby jedna osoba, kterou se nedařilo vyprostit, měla hlavu nad vodou. Mezitím se hasiči dostali do vozu a podařilo se jim uvolnit opěradlo, čím uvězněnou osobu uvolnili a následně vyndali i ven z vody,“ přiblížila drama, jež se v nádrži odehrávalo. Vylovením posádky auta z vody z vody však ještě nebylo vyhráno: tři z pěti zraněných museli hasiči resuscitovat, a to až do příjezdu zdravotnických záchranářů.

Mezitím se k místu události hnaly hasičské vozy z různých stran: profesionálové z Kladna, z pražských Petřin i z Letiště Václava Havla; z dobrovolných jednotek byli vyslání hasiči hostivičtí a unhošťští. „Ze stanice Řevnice na místo vyjel také řídicí důstojník územního odboru Kladno,“ doplila ještě Fliegerová.

„Vzhledem k tomu, že bylo nutné důkladně prozkoumat nádrž a ujistit se, že ve vozidle už nikdo jiný nezůstal, byly povolány ještě pražské jednotky ze stanic Strašnice a Modřany, kde jsou dislokováni potápěči,“ konstatovala dále.

Naštěstí žabí muži potvrdili očekávání: v nádrži už se nikdo další nenacházel. Ztroskotané auto se pak podařilo vylovit pomocí hasičského autojeřábu. O dočištění vozovky od uniklých provozních kapalin a částí havarovaného auta se pak postarali pracovníci údržby dálnic.

Příčiny nehody jsou neznámé

Na čtvrt hodiny dokonce policisté dálnici D6 směrem na Kladensko, Rakovnicko a dále na Karlovy Vary úplně uzavřeli. Na místě totiž stálo hodně aut, jejichž řidiči zastavili, aby u nehody pomohli. Zprvu byla situace tak nepřehledná, že byl z hasičské stanice ve Slaném dokonce vyslán evakuační autobus, aby poskytl útočiště motoristům z aut, která se také případně mohla stát účastníky nehody. Nakonec však nebyl třeba: lidé pak zase do svých aut nastoupili a odjeli.

Přesné okolnosti nehody nadále zůstávají v šetření policie. Zkoumat se bude i to, jakou roli mohlo sehrát deštivé počasí.