/FOTOGALERIE/ K dopravní nehodě, při níž skončilo pět automobilů s poničenou karoserií, vyjížděli policisté v neděli v 17.40 hodin do Jaroměře. Nehoda, která naštěstí skončila bez jakýchkoli zranění, se odehrála na frekventované silnici I/33, nepříliš daleko za dopravní značkou označující začátek obce.

Pětaosmdesátiletý řidič osobního automobilu Ford Focus, jedoucí směrem od Hradce Králové, s největší pravděpodobností při své jízdě nedodržel bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. A tak, když před ním jedoucí řidič vozu Škoda Octavia zastavil na konci dlouhé kolony před kruhovým objezdem, nedobrzdil a zezadu do jeho vozu vrazil. "Náraz Octavii odhodil vpřed na před ní stojící vůz Kia Soul, který se posunul a narazil do před ním stojícího vozu Škoda Octavia. Náraz posunul i tento vůz, jenž svým předkem vrazil do zadní části před ním stojícího vozu Mitsubishi ASX," popsala řetězovou reakci tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.