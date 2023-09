V pondělí 4. září dopoledne sjel řidič s osobním autem v Táboře Čelkovicích v ulici Nábřeží do řeky Lužnice. Jak Deníku sdělila policejní mluvčí Lenka Pokorná, policisté společně s hasiči řidiče z vozu vytáhli, a ten skončil v českobudějovické nemocnici.

V Táboře na Nábřeží auto skončilo v Lužnici | Video: Pavel Vilímek

Podle informací mluvčí jihočeských záchranářů Zuzany Fajtlové je senior v kritickém stavu.

„Po několika minutách byl z řeky vytažen, ale následkem tonutí u něj došlo k selhání životních funkcí. Záchranáři se jej pokoušeli oživovat všemi dostupnými prostředky přednemocniční resuscitační péče a srdeční aktivita se jim podařila obnovit. Napojen na umělou plicní ventilaci a v kritickém stavu byl následně převezen do českobudějovické nemocnice,“ shrnula zásah dvou posádek táborských záchranářů.

Ještě před nimi se vrhli do akce policisté a hasiči. „Policejní hlídka ve složení prap. Jan Suda a pprap. Michal Žilka dorazila na místo jako první. Vozidlo již bylo celé pod vodou, situace byla vážná, nebylo na co čekat. Oba policisté okamžitě skočili v oblečení do řeky, našli vozidlo a označili místo nálezu. V tu chvíli již dorazila i jednotka Hasičského záchranného sboru Tábor. Policisté společně s hasiči vyprostili muže z potopeného vozidla a předali ho do péče zdravotnické záchranné služby,“ popsala Lenka Pokorná.

„Nebyl čas ztrácet čas,“ shrnula skvěle zvládnutou akci táborské jednotky mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že hasiči muže z auta z hloubky přibližně dva metry vyprostili pouze na nádech. Potřeba byli i dobrovolní hasiči a potápěčská skupina hasičského sboru. „Hasiči-potápěči dále na řeku z člunu instalovali norné stěny pro zachycení provozních kapalin, které z potopeného auta vytekly. Krátce po 13. hodině velitel zásahu nahlásil, že auto je z vody vytažené a ropné látky zachyceny sorbente,“ doplnila Matějů.

„Senior z dosud nezjištěných příčin sjel do řeky. Vyjel z garáže, nezastavil a sjel se Škodou Fabií z neznámých důvodů do řeky Lužnice. Proč se to stalo, bude nadále předmětem šetření,“ uzavřela Lenka Pokorná.