Potrubí prasklo v Chelčického ulici v těsné blízkosti Prokopovy. Podle facebookového účtu Prahy 3 se v Prokopově ulici před hotelem Olšanka dokonce propadl kus vozovky. Na místě byly i složky Integrovaného záchranného systému.

Dodávky vody v okolí by neměly být přerušeny, oprava bude podle webu Pražských vodovodů a kanalizací probíhat během pátku a měla by trvat do 22. hodiny.